Journées du Patrimoine 2023 – Atelier du Vitrail L’Atelier du Vitrail Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 9h à 12h et 14h à 17h.

Venez découvrir les secrets des maîtres-verriers et les différentes étapes de la réalisation d’un vitrail : tracé, calibrage, coupe, peinture, sertissage, masticage, serrurerie, etc.

Créé en octobre 1960 sous la forme d’une société coopérative et participative, l’Atelier du Vitrail perpétue l’héritage du peintre-verrier limougeaud Francis Chigot. Spécialisée dans la restauration de vitraux anciens pour les bâtiments inscrits au titre des Monuments historiques, notre équipe partagera son savoir-faire avec vous à travers des démonstrations. Nous serons également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

De plus, pour ceux qui s’intéressent à la restauration du patrimoine bâti, l’entreprise Blanchon, située juste en face de notre atelier, ouvrira également ses portes aux mêmes horaires.

Gratuit, entrée libre..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

L’Atelier du Vitrail Rue Fernand Malinvaud

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 9am to 12pm and 2pm to 5pm.

Come and discover the secrets of master glassmakers and the various stages involved in creating a stained glass window: layout, sizing, cutting, painting, crimping, puttying, locksmithing, etc.

Founded in October 1960 as a cooperative and participative company, Atelier du Vitrail carries on the legacy of Limoges-based stained-glass painter Francis Chigot. Specializing in the restoration of old stained glass for buildings listed as Monuments Historiques, our team will share its expertise with you through demonstrations. We’ll also be on hand to answer any questions you may have.

What’s more, for those interested in the restoration of built heritage, the Blanchon company, located just opposite our workshop, will also be opening its doors at the same times.

Free admission.

De 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas.

Venga a descubrir los secretos de los maestros vidrieros y las diferentes etapas de la realización de una vidriera: trazado, dimensionado, corte, pintura, engaste, enmasillado, cerrajería, etc.

L’Atelier du Vitrail se creó en octubre de 1960 como empresa cooperativa y participativa, continuadora del legado del vidriero de Limoges Francis Chigot. Especializado en la restauración de vidrieras antiguas de edificios declarados Monumentos Históricos, nuestro equipo compartirá con usted su experiencia a través de demostraciones. También estaremos a su disposición para responder a sus preguntas.

Además, para los interesados en la restauración del patrimonio construido, la empresa Blanchon, situada justo enfrente de nuestro taller, también abrirá sus puertas a la misma hora.

Entrada gratuita.

Von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Entdecken Sie die Geheimnisse der Glasbläsermeister und die verschiedenen Etappen der Herstellung eines Kirchenfensters: Anreißen, Kalibrieren, Schneiden, Malen, Fassen, Kitten, Schlosserarbeiten usw.

Das Atelier du Vitrail wurde im Oktober 1960 in Form einer Genossenschaft und Partizipationsgesellschaft gegründet und führt das Erbe des Glasmalers Francis Chigot aus Limoges fort. Unser Team ist auf die Restaurierung alter Glasmalereien in Gebäuden spezialisiert, die unter Denkmalschutz stehen, und wird sein Know-how durch Vorführungen mit Ihnen teilen. Wir werden Ihnen auch zur Verfügung stehen, um alle Ihre Fragen zu beantworten.

Für diejenigen, die sich für die Restaurierung von Baudenkmälern interessieren, wird außerdem das Unternehmen Blanchon, das sich direkt gegenüber unserer Werkstatt befindet, zu denselben Zeiten seine Türen öffnen.

Kostenlos, freier Eintritt.

