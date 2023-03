[Rendez-vous d’Exception] Portes ouvertes à L’Atelier du Vitrail L’Atelier du Vitrail Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

[Rendez-vous d’Exception] Portes ouvertes à L’Atelier du Vitrail L’Atelier du Vitrail, 28 mars 2023, Limoges. [Rendez-vous d’Exception] Portes ouvertes à L’Atelier du Vitrail Mardi 28 mars, 10h00 L’Atelier du Vitrail À l’occasion des JEMA 2023 qui mettent cette année la Nouvelle-Aquitaine à l’honneur, L’Atelier du Vitrail ouvre ses portes pour vous faire découvrir le savoir-faire des maîtres-verriers. Venez voir l’équipe travailler et posez-nous toutes vos questions !

Créé sous la forme d’une Société Coopérative et Participative à la suite du peintre-verrier Francis Chigot, L’Atelier du Vitrail perpétue l’aventure du vitrail limousin depuis 1960.

Détails pratiques de la visite : mardi 28 mars de 10 h à 12 h.

sur demande d’inscription préalable par courriel (précisez-nous vos Nom Prénom et téléphone – la disponibilité des places vous sera confirmée par retour de courriel)

Capacité du groupe : 25 personnes maximum .

Par ailleurs, L’Atelier du Vitrail s’associe cette année à Blanchon et HistoRail pour vous présenter, au sein même de la gare de Limoges-Bénédictins, la restauration de ses boiseries et verrières Art déco.

