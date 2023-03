Sublimer le quotidien … en verre soufflé ! L’Atelier du verre, 1 avril 2023, Saint-Méloir-des-Ondes.

Sublimer le quotidien … en verre soufflé ! 1 et 2 avril L’Atelier du verre

Admirer comment l’un de mes objets peut vous apporter du plaisir au quotidien, de l’art de la table à la « déco » : gobelets, verres à pied, soliflores, vases, coupes et vasques. Les plats circulaires (sablés ou non) peuvent être de véritables tableaux à mettre au mur…. Et pour sublimer encore plus votre maison et votre univers, le sur-mesure est possible en harmonie avec votre intérieur.Tons opaques ou transparents, reflets cannelés, craquelés ou bullés…Vivacité,éclat joyeux de la couleur ou douceur au regard…

Le four à verre ne sera pas encore assez chaud pour souffler le verre à la canne. Une autre programmation est en cours d’élaboration : peut être des démonstrations de verre à la flamme, peut être pourrez vous graver votre verre (amenez en un )…

L’info sera dans les journaux (Ouest France/ Le Pays Malouin), sur Facebook L’Atelier du verre à soi, en me téléphonant…..

Et face à l Atelier du verre exposition métal de Jean-Louis GERARD.

L’Atelier du verre 4 RUE DE RADEGONDE Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 89 18 10 »}, {« type »: « email », « value »: « martine.durand-gasselin@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

VERRE SOUFFLEUR DE VERRE

Martine DG