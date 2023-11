L’atelier du samedi | Viens décorer la bibliothèque aux couleurs de noël Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Un atelier pour préparer les décorations de Noël et décorer votre sapin

RIBAMBELLES ET FLOCONS DE NEIGE EN ATTENDANT NOËL

Entre amis ou en famille et avec l’aide des plus grands, on découpe, on colle, on bricole dans une joyeuse ambiance pour réaliser des décorations de Noël.

Le samedi 9 décembre | 16h

À partir de 4 ans sur inscription

Durée : 1 heure 30

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

