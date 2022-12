L’atelier du samedi | Tricot papillon et doudou au point de jersey Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L'atelier du samedi | Tricot papillon et doudou au point de jersey Bibliothèque L'Heure joyeuse, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 15h00 à 17h30

gratuit

Une maille à l’endroit, une maille à l’envers… TRICOTI TRICOTA Le point jersey est le second point de base que l’on apprend au tricot, après le point mousse, en général. Il est très simple à réaliser. Pour cette séance tricot, nous vous accueillons pour réaliser un papillon ou un doudou. Le mercredi 28 janvier | 15h À partir de 8 ans sur inscriptionDurée : 1 heure 30 En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

