Le samedi 18 novembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Viens fabriquer ton tricotin à partir de matériaux de récupération

EN MODE TRICOTIN !

Le tricotin est un petit appareil permettant de tricoter en rond pour fabriquer des tubes de laine. Il est formé d’un cylindre creux surmonté généralement de quatre crochets. Cet objet, souvent en bois sculpté a connu un fort succès et fut produit pendant de nombreuses années par des filatures et fabricants de jouets. Aujourd’hui le tricotin revient sur le devant de la scène pour réaliser des accessoires déco et mode ! Nous vous invitons à fabriquer le votre avec des matériaux de récupération et de commencer vos tubes de laine.

Le samedi 18 novembre | 16h

À partir de 8 ans sur inscription

Durée : 1 heure 30

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Aurore Rousselot