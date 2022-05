L’Atelier du regard L’Espace enjardiné Saint-Privé Catégories d’évènement: Saint-Privé

Comment trouver à chaque pas des tableaux … s’abandonner à la rêverie de la Terre … **À noter** : N’oubliez pas de venir avec votre matériel de peinture !

Gratuit – apportez votre matériel de peinture/ dessin – des chevalets vous attendent dans les Jardins

Venir en passant … écrire … peindre … se laisser surprendre … L’Espace enjardiné Mondornon – 27 Grande Rue 71390 Saint-Privé Saint-Privé Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T19:30:00

