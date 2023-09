SEPTEMBRE ARDENT L’Atelier du Plateau Paris, 22 novembre 2023, Paris.

SEPTEMBRE ARDENT 22 et 23 novembre L’Atelier du Plateau réservation 11€ 14€

Porté par les voix singulières de Nosfell et Donia Berriri, Septembre ardent est un opéra de science-fiction pour quatre musiciens. Ensemble, ils naviguent entre textures organiques analogiques et modulaires, éclats de transes et de musiques instrumentales. Les chansons, en français et en arabe, répondent aussi bien aux clarinettes et au violoncelle qu’au sampler et aux cassettes, déroulant la bande son d’une épopée philosophique hors du temps.

Récit onirique d’un personnage en quête de sa propre histoire, dialogue entre un homme à la mémoire défaillante et une femme sibylline, miroir déformé d’une figure familière. Dans un décor de fin du monde dans lequel les promesses d’un éternel progrès n’ont pas été tenues.

avec : Nosfell, voix, machines, Donia Berriri, voix, claviers, textes, Jean-Brice Godet, clarinettes, K7, Valentin Mussou, violoncelle, sampler

Régie son : Céline Grangey, Régie lumières : Sam Mary

L’Atelier du Plateau 5, rue du Plateau (au fond de l’impasse) – 75019 PARIS Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.atelierduplateau.org https://www.atelierduplateau.org/infos-pratiques/acces [{« type »: « email », « value »: « reservation@atelierduplateau.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 42 41 28 22 »}] Bus 26 ou 60 Métro Pyrénées, Jourdain (11) ou Buttes Chaumont (7bis)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

©Jean-Pascal Retel