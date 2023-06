Trio Chassol, Mienniel, Ladd L’Atelier du Plateau Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Trio Chassol, Mienniel, Ladd Samedi 8 juillet, 21h00 L’Atelier du Plateau Jauge limitée, réservations obligatoires

Entre freestyle et musique répétitive, soul, jazz et relecture de chefs d’œuvre de la contre-culture, cette session inédite en trio acoustique nous fait voyager dans des univers parallèles et des mondes musicaux jubilatoires hors-norme.

Avec : Joce Mienniel, flûtes, Christophe Chassol, piano, Mike Ladd, voix

L'Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 41 28 22 https://www.atelierduplateau.org/accueil Lieu pluridisciplinaire dédié aux résidences, à la création et à la diffusion.

Dirigé par Matthieu Malgrange, l’Atelier du Plateau s’affirme comme un lieu intermédiaire tourné vers la création contemporaine et pluridisciplinaire, les écritures singulières et nouvelles, les formes croisées et peu éprouvées.

En 1999, après vingt-cinq ans de pérégrinations à travers le monde, le Théâtre Ecarlate de Gilles Zaepffel s’installe dans une ancienne fabrique de tuyaux du 19e arrondissement et ouvre l’Atelier du Plateau, lieu atypique dédié au spectacle vivant et autoproclamé « 1er Centre Dramatique National de Quartier ». Vite identifié comme lieu indépendant et artistique, soutenu par la Mairie de Paris et la DRAC Île-de-France depuis 2001, l’Atelier du Plateau participe alors au renouvellement urbain des hauteurs du 19e.

De 2005 à 2015, l’Atelier du Plateau est dirigé par Matthieu Malgrange et Laetitia Zaepffel. Maintenant l’esprit frondeur et innovant du lieu, ils mettent en place des résidences d’artistes et orientent leur projet vers une fabrique pluridisciplinaire autour des arts de la scène et des résidences de création, avec une couleur et un soutien affirmé aux musiques d’aujourd’hui, au cirque contemporain et aux dramaturgies plurielles.

Cette ancienne fabrique est conçue tout en hauteur. Son architecture dessine un volume unique de 110m2 au sol, sous 6m de verrières, cerné par une mezzanine occupée par les bureaux, le local technique, un espace « loge » et une salle d’eau. Sa configuration lui donne une acoustique exceptionnelle reconnue et appréciée, ainsi qu’une capacité à recevoir des agrès aériens. 5, rue du Plateau 75019 Paris (au fond de l’impasse) / En transports : Bus 26, 60 ou 71 ; Métro Pyrénées, Jourdain (11) ou Buttes Chaumont (7bis) / En vélib’ Les stations vélib’ les plus proches sont situées rue Carducci et rue Botzaris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:30:00+02:00

© Cie Drugstore Malone