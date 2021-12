Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres, Saint-Aubin-le-Cloud L’atelier du Père Noël Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Aubin-le-Cloud

L’atelier du Père Noël Saint-Aubin-le-Cloud, 22 décembre 2021, Saint-Aubin-le-Cloud. L’atelier du Père Noël Maison Pour tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

2021-12-22 14:30:00 – 2021-12-22 16:00:00 Maison Pour tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres Saint-Aubin-le-Cloud Christine et Marie-Hélène proposent un atelier de peinture et collage sur cartons recyclés sur le thème de Noël. Un atelier à faire en famille pour préparer les décos de Noël (enfants à partir de 7 ans). Le matériel est fourni. Inscriptions avant le 18 décembre à la MPT. Christine et Marie-Hélène proposent un atelier de peinture et collage sur cartons recyclés sur le thème de Noël. Un atelier à faire en famille pour préparer les décos de Noël (enfants à partir de 7 ans). Le matériel est fourni. Inscriptions avant le 18 décembre à la MPT. +33 5 49 63 16 18 Christine et Marie-Hélène proposent un atelier de peinture et collage sur cartons recyclés sur le thème de Noël. Un atelier à faire en famille pour préparer les décos de Noël (enfants à partir de 7 ans). Le matériel est fourni. Inscriptions avant le 18 décembre à la MPT. MPT de Saint-Aubin-le-Cloud

Maison Pour tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud

dernière mise à jour : 2021-12-13 par CC Parthenay Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Aubin-le-Cloud Autres Lieu Saint-Aubin-le-Cloud Adresse Maison Pour tous 11 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Saint-Aubin-le-Cloud lieuville Maison Pour tous 11 Rue de l'Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud