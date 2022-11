L’atelier du Père Noël Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-03 – 2022-12-03

Bouches-du-Rhône EUR 8 10 Dans le célèbre atelier du père noël, tout est chamboulé !



C’est un peu n’importe quoi cette année.



Vite ! Vite ! Les lutins et lutines de la banquise n’ont pas beaucoup de temps pour terminer la liste des jouets…

Alors les copains copines magiciens sont là en renfort au pôle Nord, pour tout mettre en ordre et déposer les cadeaux sous le sapin avant demain.



Compagnie les Crapules



De 3 à 8 ans, samedi 3 décembre à 14h30 (durée : 50 min)

De 1- 3 ans, samedi 3 décembre à 16h30 (durée : 30 min) Spectacle jeune public de la Compagnie les Crapules. http://www.archangetheatre.com/ Théâtre l’Archange 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement

