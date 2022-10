L’Atelier du Père Noël au Théâtre Essaïon Théâtre Essaïon Paris Catégories d’évènement: île de France

L'Atelier du Père Noël au Théâtre Essaïon Théâtre Essaïon, 3 décembre 2022, Paris. Du samedi 03 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 :

mercredi

de 10h30 à 11h30

samedi, dimanche

de 11h00 à 12h00

. payant 12 euros

Les cadeaux seront-ils prêts pour Noël ? Entrons dans l’atelier du Père Noël où deux lutins clownesques peinent à finir de lire les lettres des enfants et d’emballer les cadeaux avant minuit. Ils s’amusent avec les jouets, les cassent, trébuchent dans les cadeaux…

Heureusement, le Père Noël est là pour mettre de l'ordre dans tout ce bazar ! Théâtre Essaïon 6 Rue Pierre au Lard 75004 Paris Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/419_latelier-du-pere-noel.html

