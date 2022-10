L’atelier du Père Noël, 28 décembre 2022, .

L’atelier du Père Noël



2022-12-28 – 2022-12-30

EUR 7.5 8.5 Dans le célèbre atelier du père noël tout est chamboulé ! Les lutins et lutines de la banquise n’ont pas beaucoup de temps pour terminer la liste des jouets, qui va venir en renfort au pôle Nord, pour tout mettre en l’ordre et déposer les cadeaux sous le sapin avant demain.



Magie et ventriloquie

Cie Les Crapules



Version très jeune public dès 1 an : les 28, 29 et 30 décembre à 10h et 11h15

Dès 3 ans : les 28, 29 et 30 décembre à 14h30

