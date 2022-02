L’atelier du Pavillon des Sciences : Pâques lumineux (adultes) Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

L’atelier du Pavillon des Sciences : Pâques lumineux (adultes) Montbéliard, 24 mars 2022, Montbéliard. L’atelier du Pavillon des Sciences : Pâques lumineux (adultes) Pavillon des Sciences Impasse de la Presqu’île Montbéliard

2022-03-24 – 2022-03-24 Pavillon des Sciences Impasse de la Presqu’île

Montbéliard Doubs EUR 25 Atelier pour adulte en soirée. Réalisez une lampe aux allures de vitrail.

> Tarif : 25 €

> Réservations auprès du Pavillon des Sciences estelle@pavillon-sciences.com +33 3 81 97 18 21 http://www.pavillon-sciences.com/ Atelier pour adulte en soirée. Réalisez une lampe aux allures de vitrail.

> Tarif : 25 €

> Réservations auprès du Pavillon des Sciences Pavillon des Sciences Impasse de la Presqu’île Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Pavillon des Sciences Impasse de la Presqu'île Ville Montbéliard lieuville Pavillon des Sciences Impasse de la Presqu'île Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

L’atelier du Pavillon des Sciences : Pâques lumineux (adultes) Montbéliard 2022-03-24 was last modified: by L’atelier du Pavillon des Sciences : Pâques lumineux (adultes) Montbéliard Montbéliard 24 mars 2022 Doubs Montbéliard

Montbéliard Doubs