L’atelier du numérique : Organiser votre bureau et stocker vos données Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

L’atelier du numérique : Organiser votre bureau et stocker vos données Médiathèque Pierre-Amalric, 11 juin 2022, Albi. L’atelier du numérique : Organiser votre bureau et stocker vos données

Médiathèque Pierre-Amalric, le samedi 11 juin à 10:00

Vous avez besoin de faire le ménage sur votre ordinateur ? Alors cet atelier est fait pour vous ! Vous apprendrez à vous repérer sur le bureau, créer des dossiers, trier vos fichiers, stocker vos données sur clé USB… Un bon petit coup de balai pour mieux vous y retrouver. Bases en informatique indispensables. Venez avec votre ordinateur et matériel de stockage (clé USB ou autre). _Adultes / adolescents._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

Atelier numérique Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Departement Tarn

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

L’atelier du numérique : Organiser votre bureau et stocker vos données Médiathèque Pierre-Amalric 2022-06-11 was last modified: by L’atelier du numérique : Organiser votre bureau et stocker vos données Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 11 juin 2022 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn