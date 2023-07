Hamlet en 30 minutes L’Atelier du Neez Jurançon, 23 mars 2024, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Shakespeare, remastérisé ! A partir de 8 ans – durée 1h15

Hamlet en 30 minutes s’amuse avec l’œuvre la plus longue de William Shakespeare. Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens réinventent le théâtre dans le théâtre et font surgir de ce drame une comédie hilarante et déjantée.

La pièce est orchestrée par un bouffon diabolique qui surveille ses trois comparses, coiffés de bonnets improbables. Ces trois facettes de l’être (ou de ne pas être) jonglent avec la folie et le théâtre pour venger la mort d’un père, assassiné par son propre frère (l’oncle d’Hamlet), lui-même remarié avec sa belle-sœur (et mère d’Hamlet).

Entre le clownesque et le burlesque, cette version loufoque du malheureux roi danois finit par déborder de toutes parts, en temps et en rire..

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Shakespeare, remastered! Ages 8 and up – duration 1h15

Hamlet in 30 minutes has fun with William Shakespeare’s longest work. While preserving the essence of the play, the four actors reinvent the theater within the theater, and turn the drama into a hilarious, madcap comedy.

The play is orchestrated by a diabolical jester who keeps a watchful eye on his three companions, all wearing improbable hats. These three facets of being (or not being) juggle madness and theater to avenge the death of a father murdered by his own brother (Hamlet’s uncle), himself remarried to his sister-in-law (and Hamlet’s mother).

Somewhere between clownish and burlesque, this zany version of the ill-fated Danish king ends up overflowing with laughter and time.

Shakespeare, ¡remasterizado! A partir de 8 años – duración 1h15

Hamlet en 30 minutos se divierte con la obra más larga de William Shakespeare. Conservando la esencia de la obra, los cuatro actores reinventan el teatro dentro del teatro y convierten este drama en una comedia desternillante y disparatada.

La obra está orquestada por un bufón diabólico que vigila a sus tres compañeros, todos ellos con sombreros inverosímiles. Estas tres facetas del ser (o no ser) hacen malabarismos con la locura y el teatro para vengar la muerte de un padre asesinado por su propio hermano (el tío de Hamlet), que a su vez se ha vuelto a casar con su cuñada (la madre de Hamlet).

A medio camino entre lo clownesco y lo burlesco, esta alocada versión del malogrado rey danés acaba desbordando risas y tiempo.

Shakespeare, remastered! Ab 8 Jahren – Dauer 1h15

Hamlet in 30 Minuten spielt mit dem längsten Werk von William Shakespeare. Während sie die Essenz des Stücks bewahren, erfinden die vier Schauspieler das Theater im Theater neu und lassen aus diesem Drama eine urkomische und verrückte Komödie entstehen.

Das Stück wird von einem teuflischen Hofnarren orchestriert, der seine drei Mitstreiter mit unwahrscheinlichen Mützen überwacht. Diese drei Facetten des Seins (oder Nichtseins) jonglieren mit Wahnsinn und Theater, um den Tod eines Vaters zu rächen, der von seinem eigenen Bruder (Hamlets Onkel) ermordet wurde, der wiederum mit seiner Schwägerin (und Hamlets Mutter) wiederverheiratet ist.

Diese verrückte Version des unglücklichen dänischen Königs, die zwischen Clownerie und Burleske angesiedelt ist, überschlägt sich schließlich in Zeit und Gelächter.

