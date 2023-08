Concert : Robinson Khoury Quintet L’Atelier du Neez Jurançon, 8 mars 2024, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Jeune virtuose du trombone, à seulement 27 ans Robinson Khoury multiplie les expériences au sein d’orchestres prestigieux, tout en collaborant régulièrement avec des pointures musicales aussi bien sur la scène française (Ibrahim Maalouf, Sacre du Tympan, Théo Ceccaldi) qu’à l’international (Quincy Jones, Metropole Orkest).

Chez ce musicien en constante exploration, une énergie explosive, soutenue par une technique sans faille, sont au service d’un véritable propos artistique, d’une véritable identité. Robinson Khoury apporte un lyrisme XXL à toutes les mélodies dont il s’empare, autant qu’à ses incroyables improvisations.

Robinson Khoury – trombone

Pierre Tereygeol – guitare, voix

Mark Priore – piano

Etienne Renard – contrebasse

Elie Martin-Charrière – batterie.

2024-03-08 fin : 2024-03-08 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A young trombone virtuoso at just 27 years of age, Robinson Khoury has gained a wealth of experience playing with prestigious orchestras, while regularly collaborating with major names on the French (Ibrahim Maalouf, Sacre du Tympan, Théo Ceccaldi) and international (Quincy Jones, Metropole Orkest) scenes.

In this constantly exploring musician, explosive energy, backed by flawless technique, are at the service of a true artistic statement, a true identity. Robinson Khoury brings an XXL lyricism to all his melodies, as well as to his incredible improvisations.

Robinson Khoury ? trombone

Pierre Tereygeol ? guitar, vocals

Mark Priore ? piano

Etienne Renard ? double bass

Elie Martin-Charrière ? drums

Joven virtuoso del trombón, Robinson Khoury sólo tiene 27 años, pero trabaja con numerosas orquestas de prestigio y colabora regularmente con grandes nombres de la escena francesa (Ibrahim Maalouf, Sacre du Tympan, Théo Ceccaldi) e internacional (Quincy Jones, Metropole Orkest).

Para este músico en constante exploración, la energía explosiva, respaldada por una técnica impecable, está al servicio de una visión y una identidad artísticas genuinas. Robinson Khoury aporta un lirismo XXL a cada melodía que toca, así como a sus increíbles improvisaciones.

Robinson Khoury – trombón

Pierre Tereygeol – guitarra, voz

Mark Priore – piano

Etienne Renard – contrabajo

Elie Martin-Charrière – batería

Der erst 27-jährige Posaunenvirtuose Robinson Khoury sammelt immer wieder Erfahrungen in renommierten Orchestern und arbeitet regelmäßig mit musikalischen Größen sowohl in Frankreich (Ibrahim Maalouf, Sacre du Tympan, Théo Ceccaldi) als auch auf internationaler Ebene (Quincy Jones, Metropole Orkest) zusammen.

Bei diesem Musiker, der ständig auf der Suche nach Neuem ist, steht eine explosive Energie, unterstützt von einer makellosen Technik, im Dienste einer echten künstlerischen Absicht und einer echten Identität. Robinson Khoury bringt eine XXL-Lyrik in alle Melodien, die er sich aneignet, sowie in seine unglaublichen Improvisationen.

Robinson Khoury ? Posaune

Pierre Tereygeol ? Gitarre, Gesang

Mark Priore ? Klavier

Etienne Renard ? Kontrabass

Elie Martin-Charrière ? Schlagzeug

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pau