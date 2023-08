Concert : Cuarteto Tafi L’Atelier du Neez Jurançon, 23 février 2024, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

La légende raconte que nombre de musiques folkloriques sont nées dans le petit village de Tafi, sur les hauts plateaux argentins. Depuis ces terres, styles traditionnels et poésie engagée se mêlent pour émouvoir, émerveiller et transporter au bout des rêves. Il est ainsi des vibrations qui font bouger nos lignes intérieures…

Après avoir longuement parcouru ce territoire musical, quatre explorateurs partis de France ont fini par y planter leurs propres graines et créer des sonorités où tradition et contemporain s’entremêlent. Le Cuarteto Tafi compose une musique du monde fusionnelle qui emporte le public dans une ambiance dynamique, colorée et poétique.

Léonor Harispe – chant, textes

Ludovic Deny – bouzouki, choeurs

Matthieu Guenez – guitare, oud

Frédéric Theiner – percussions, choeurs.

2024-02-23 fin : 2024-02-23 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Legend has it that a great deal of folk music originated in the small village of Tafi, in the highlands of Argentina. From these lands, traditional styles and committed poetry mingle to move, amaze and transport us to the ends of dreams. There are vibrations that move our inner lines?

After a long journey through this musical territory, four explorers from France ended up planting their own seeds and creating sounds where tradition and contemporary intermingle. Cuarteto Tafi compose a fusion of world music that carries the audience away in a dynamic, colorful and poetic atmosphere.

Léonor Harispe ? vocals, lyrics

Ludovic Deny ? bouzouki, backing vocals

Matthieu Guenez ? guitar, oud

Frédéric Theiner ? percussion, backing vocals

Cuenta la leyenda que gran parte de la música folclórica se originó en el pequeño pueblo de Tafí, en el altiplano argentino. Desde estas tierras, estilos tradicionales y poesía comprometida se mezclan para emocionarnos, llenarnos de asombro y transportarnos a los confines de nuestros sueños. Hay vibraciones que mueven nuestras líneas interiores?

Después de vagar durante mucho tiempo por este territorio musical, cuatro exploradores de Francia acabaron plantando sus propias semillas y creando sonidos donde la tradición y lo contemporáneo se entremezclan. El Cuarteto Tafi crea una fusión de músicas del mundo que transporta al público en una atmósfera dinámica, colorista y poética.

Léonor Harispe – voz, letra

Ludovic Deny – bouzouki, coros

Matthieu Guenez – guitarra, oud

Frédéric Theiner – percusión, coros

Die Legende besagt, dass viele Volksmusikrichtungen in dem kleinen Dorf Tafi im argentinischen Hochland entstanden sind. Von hier aus vermischen sich traditionelle Stile und engagierte Poesie, um zu berühren, zu verzaubern und zum Ende der Träume zu führen. Es gibt Schwingungen, die unsere inneren Linien in Bewegung setzen?

Nach einer langen Reise durch dieses musikalische Gebiet haben vier Entdecker aus Frankreich schließlich ihre eigenen Samen gepflanzt und Klänge geschaffen, in denen Tradition und Moderne miteinander verschmelzen. Das Cuarteto Tafi komponiert eine verschmelzende Weltmusik, die das Publikum in eine dynamische, farbenfrohe und poetische Atmosphäre entführt.

Léonor Harispe ? Gesang, Texte

Ludovic Deny ? Bouzouki, Chöre

Matthieu Guenez ? Gitarre, Oud

Frédéric Theiner ? Perkussion, Chöre

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pau