L’Envol L’Atelier du Neez Jurançon, 15 décembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Rêverie théâtrale, magique et musicale – à partir de 8 ans – durée 1h

Sur scène, un père et son fils nous communiquent leur fascination pour le vol, leur désir d’échapper aux lois de la gravité. Sur des fréquences électro-acoustiques, ils manipulent les images animées, dialoguent et tentent même des expériences de lévitation !

Tout ceci donne forme à un spectacle conférence poétique et complice qui revisite l’histoire du vol humain à travers les siècles, à partir de recherches plus ou moins loufoques.

Une façon de repousser les limites (ou en tout cas d’y croire…), le temps d’un spectacle léger et étonnant..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Theatrical, magical and musical reverie – from 8 years – duration 1h

On stage, a father and son communicate their fascination with flight, their desire to escape the laws of gravity. Using electro-acoustic frequencies, they manipulate moving images, engage in dialogue and even experiment with levitation!

The result is a poetic conference show that revisits the history of human flight through the centuries, based on more or less zany research.

It’s a way of pushing back the limits (or at least believing in them?), for the duration of a light-hearted and astonishing show.

Un ensueño teatral, mágico y musical – a partir de 8 años – duración 1 hora

En el escenario, un padre y su hijo comparten su fascinación por el vuelo y su deseo de escapar a las leyes de la gravedad. Utilizando frecuencias electroacústicas, manipulan imágenes animadas, hablan entre ellos e incluso intentan levitar

El resultado es un poético espectáculo de conferencias que repasa la historia del vuelo humano a lo largo de los siglos, basándose en investigaciones más o menos disparatadas.

Es una forma de traspasar los límites (¿o al menos de creer en ellos?), en un espectáculo desenfadado y sorprendente.

Theatralische, magische und musikalische Träumerei – ab 8 Jahren – Dauer 1 Std

Auf der Bühne vermitteln uns ein Vater und sein Sohn ihre Faszination für das Fliegen und ihren Wunsch, den Gesetzen der Schwerkraft zu entfliehen. Auf elektroakustischen Frequenzen manipulieren sie bewegte Bilder, führen Dialoge und versuchen sogar, mit dem Schweben zu experimentieren!

All dies formt eine poetische und komplizenhafte Konferenzshow, die die Geschichte des menschlichen Fliegens im Laufe der Jahrhunderte anhand von mehr oder weniger verrückten Forschungen Revue passieren lässt.

Eine Art, die Grenzen zu verschieben (oder zumindest daran zu glauben?), für die Dauer einer leichten und erstaunlichen Show.

