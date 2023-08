Concert : Anda-Lutz L’Atelier du Neez Jurançon, 1 décembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Dialogue inédit entre musique du monde et musiques improvisées

Guillaume Lopez est un musicien accompli, chanteur imaginatif et multi-instrumentiste, en perpétuelle quête de rencontres et de prises de risque. Pétri de culture classique, il s’initie aux musiques traditionnelles, à l’improvisation et à la chanson, pour élargir son champ d’expression. Ses créations puisent dans le répertoire occitan tout autant que dans ses racines espagnoles, un héritage familial riche et marqué par la Retirada, l’exil des républicains espagnols. Avec trois complices ouverts comme lui aux quatre directions cardinales, Guillaume Lopez a imaginé une ondulation entre Maghreb, Espagne et Pays d’Oc, entre hier et demain, rage et douceur, rêve et réalité.

Les artistes :

Guillaume Lopez – chant, flûtes, cornemuse

Thierry Roques – accordéon

Nicolas Gardel – trompette

Sébastien Gisbert – percussions.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Unprecedented dialogue between world music and improvised music

Guillaume Lopez is an accomplished musician, imaginative singer and multi-instrumentalist, constantly on the lookout for new encounters and risk-taking. Steeped in classical culture, he has been introduced to traditional music, improvisation and chanson, to broaden his field of expression. His creations draw on the Occitan repertoire as much as on his Spanish roots, a rich family heritage marked by the Retirada, the exile of the Spanish republicans. With three accomplices as open as himself to the four cardinal directions, Guillaume Lopez has imagined an undulation between Maghreb, Spain and Pays d?Oc, between yesterday and tomorrow, rage and gentleness, dream and reality.

The artists :

Guillaume Lopez ? vocals, flutes, bagpipes

Thierry Roques ? accordion

Nicolas Gardel ? trumpet

Sébastien Gisbert ? percussion

Un diálogo original entre músicas del mundo y música improvisada

Guillaume Lopez es un músico consumado, un cantante imaginativo y un multiinstrumentista en constante búsqueda de nuevos encuentros y oportunidades para asumir riesgos. Empapado de cultura clásica, se ha iniciado en la música tradicional, la improvisación y la chanson, para ampliar su abanico de expresión. Sus creaciones se inspiran tanto en el repertorio occitano como en sus raíces españolas, una rica herencia familiar marcada por la Retirada, el exilio de los republicanos españoles. Con tres cómplices tan abiertos como él a los cuatro puntos cardinales, Guillaume Lopez ha imaginado una ondulación entre Magreb, España y Pays d’Oc, entre ayer y mañana, rabia y dulzura, sueño y realidad.

Los artistas :

Guillaume Lopez ? voz, flautas, gaitas

Thierry Roques ? acordeón

Nicolas Gardel ? trompeta

Sébastien Gisbert – percusión

Ein neuartiger Dialog zwischen Weltmusik und improvisierter Musik

Guillaume Lopez ist ein versierter Musiker, fantasievoller Sänger und Multi-Instrumentalist, der ständig auf der Suche nach Begegnungen und Risiken ist. Er ist ein Kind der klassischen Kultur, aber er lernt auch traditionelle Musik, Improvisation und Chanson kennen, um sein Ausdrucksfeld zu erweitern. Seine Werke basieren sowohl auf dem okzitanischen Repertoire als auch auf seinen spanischen Wurzeln, einem reichen Familienerbe, das von der Retirada, dem Exil der spanischen Republikaner, geprägt ist. Mit drei Komplizen, die wie er für die vier Himmelsrichtungen offen sind, hat Guillaume Lopez eine Wellenbewegung zwischen dem Maghreb, Spanien und dem Pays d’Oc entworfen, zwischen gestern und morgen, Wut und Sanftheit, Traum und Realität.

Die Künstler :

Guillaume Lopez ? Gesang, Flöten, Dudelsack

Thierry Roques ? Akkordeon

Nicolas Gardel ? Trompete

Sébastien Gisbert ? Perkussion

