Shakespeare en deux temps L’Atelier du Neez Jurançon, 17 novembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Théâtre d’objet – 2 spectacles de 45 min chacun – à partir de 10 ans

HAMLET ET NOUS

18h15 – GRATUIT à la médiathèque de Jurançon

Deux frères nous présentent le film qu’ils souhaitent réaliser : une adaptation cinématographique d’Hamlet de William Shakespeare. Très vite, rien ne se passe plus comme prévu. Entre réalité et fiction, leur conflit finira par se départager avec des jouets en plastique.

TEMPETE DANS UN VERRE D’EAU

21h – Atelier du Neez

Solo apocalyptique pour un comédien insulaire

A l’occasion d’une conférence sur La Tempête, l’œuvre de Shakespeare, le conférencier passionné par son sujet est soudain surpris par la fin du monde. Il se retrouve alors projeté sur une île déserte. Pour autant, il ne perd pas le fil de son sujet et poursuit sa conférence qui prend une tournure bien singulière..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Théâtre d’objet – 2 shows of 45 min each – from age 10

HAMLET AND US

6:15pm – FREE at Jurançon media library

Two brothers present the film they want to make: a cinematic adaptation of William Shakespeare’s Hamlet. Soon, nothing goes according to plan. Between reality and fiction, their conflict ends up being settled with plastic toys.

TEMPETE DANS UN VERRE D’EAU

9pm – Atelier du Neez

Apocalyptic solo for an island actor

During a lecture on Shakespeare’s The Tempest, the impassioned lecturer is suddenly surprised by the end of the world. He finds himself thrown onto a desert island. Nevertheless, he stays on topic and continues his lecture, which takes a very unusual turn.

Teatro de objetos – 2 espectáculos de 45 min cada uno – a partir de 10 años

HAMLET Y NOSOTROS

18h15 – GRATUITO en la mediateca de Jurançon

Dos hermanos presentan la película que quieren hacer: una adaptación cinematográfica de Hamlet de William Shakespeare. Muy pronto, nada sale según lo previsto. Entre realidad y ficción, su conflicto acaba resolviéndose con juguetes de plástico.

TEMPESTAD EN UN VASO DE AGUA

21.00 h – Atelier du Neez

Solo apocalíptico para un actor isleño

Durante una conferencia sobre La Tempestad de Shakespeare, el conferenciante, apasionado por su tema, se ve sorprendido de repente por el fin del mundo. Se encuentra en una isla desierta. Pero no pierde de vista su tema y continúa su conferencia, que toma un giro muy inusual.

Objekttheater – 2 Aufführungen von je 45 Min. – ab 10 Jahren

HAMLET UND WIR

18:15 Uhr – KOSTENLOS in der Mediathek von Jurançon

Zwei Brüder stellen uns den Film vor, den sie drehen möchten: eine Verfilmung von William Shakespeares Hamlet. Sehr schnell läuft nichts mehr so, wie es geplant war. Zwischen Realität und Fiktion wird ihr Konflikt schließlich mithilfe von Plastikspielzeug entschieden.

STURM IN EINEM WASSERGLAS

21h – Atelier du Neez

Apokalyptisches Solo für einen insularen Schauspieler

Anlässlich eines Vortrags über Shakespeares Werk Der Sturm wird der von seinem Thema begeisterte Referent plötzlich vom Weltuntergang überrascht. Er wird auf eine einsame Insel geschleudert. Dennoch verliert er nicht den Faden zu seinem Thema und setzt seinen Vortrag fort, der eine sehr eigenartige Wendung nimmt.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Pau