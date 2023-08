Concert : Le Procès L’Atelier du Neez Jurançon, 5 octobre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

D’après Franz Kafka

Et si l’on faisait du procès, un univers « opéra électro rock » Ou quelque chose de psychédélique afin de représenter l’esprit labyrinthique de Kafka. (…).

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Based on Franz Kafka

What if we were to create an « electro-rock opera » universe or something psychedelic to represent Kafka’s labyrinthine (…)

Basado en Franz Kafka

¿Y si creáramos una ópera electro-rock o algo psicodélico para representar la mente laberíntica de Kafka (…)

Nach Franz Kafka

Wie wäre es, wenn wir den Prozess, ein Universum « Elektro-Rock-Oper » Oder etwas Psychedelisches machen würden, um Kafkas labyrinthischen Geist darzustellen. (…)

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pau