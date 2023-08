Concert : Flem L’Atelier du Neez Jurançon, 30 septembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Voyage en musique, entre Paris et Bamako

Inspiré par des artistes contemporains comme Oxmo Puccino, Abd al Malik, ou encore par le patrimoine de la chanson française (Brassens, Brel…), Flem affirme sa signature : l’union entre des textes de rap engagés et les sonorités traditionnelles d’Afrique de l’Ouest.

Nomades, le nouvel album de Flem, est entièrement composé et arrangé par son ami Vieux Farka Touré, surnommé par les médias américains « le Hendrix du Sahara ». Depuis 10 ans, leur amitié grandit au rythme de performances artistiques et de moments de vie partagés.

Chants mandingues, poésie percutante et mélodies touareg composent cet album pour former un ensemble vibrant entre le monde et l’urbain.

Flem – chant, slam

Manda Sissoko – choeurs

Désiré Nkouandou Njopam – percussions

Valess Assouan – basse

Mattias Mimoun – claviers

Production – Cashmere Prod.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A musical journey from Paris to Bamako

Inspired by contemporary artists such as Oxmo Puccino and Abd al Malik, as well as the heritage of French chanson (Brassens, Brel?), Flem asserts his signature blend of committed rap lyrics and traditional West African sounds.

Nomades, Flem?s new album, is entirely composed and arranged by his friend Vieux Farka Touré, nicknamed by the American media « the Hendrix of the Sahara ». Over the past 10 years, their friendship has grown through artistic performances and shared moments in life.

Mandingo songs, hard-hitting poetry and Tuareg melodies make up this album, forming a vibrant whole between the world and the city.

Flem ? vocals, slam

Manda Sissoko ? backing vocals

Désiré Nkouandou Njopam ? percussion

Valess Assouan ? bass

Mattias Mimoun ? keyboards

Production ? Cashmere Prod

Un viaje musical de París a Bamako

Inspirándose en artistas contemporáneos como Oxmo Puccino y Abd al Malik, así como en la herencia de la chanson francesa (Brassens, Brel, etc.), Flem ha establecido su característica mezcla de letras de rap comprometido y sonidos tradicionales de África Occidental.

Nomades, el nuevo álbum de Flem, está compuesto y arreglado íntegramente por su amigo Vieux Farka Touré, apodado por los medios de comunicación estadounidenses « el Hendrix del Sáhara ». Durante los últimos 10 años, su amistad ha crecido a través de actuaciones artísticas y momentos compartidos en la vida.

Canciones mandingas, poesía contundente y melodías tuareg componen este álbum, creando una vibrante mezcla del mundo y la ciudad.

Flem ? voz, slam

Manda Sissoko ? coros

Désiré Nkouandou Njopam ? percusión

Valess Assouan – bajo

Mattias Mimoun ? teclados

Producción ? Cashmere Prod

Musikalische Reise zwischen Paris und Bamako

Inspiriert von zeitgenössischen Künstlern wie Oxmo Puccino, Abd al Malik oder dem Erbe des französischen Chansons (Brassens, Brel?), zeigt Flem seine Handschrift: die Verbindung von engagierten Rap-Texten mit den traditionellen Klängen Westafrikas.

Flems neues Album Nomades wurde vollständig von seinem Freund Vieux Farka Touré komponiert und arrangiert, der von den amerikanischen Medien als « Hendrix der Sahara » bezeichnet wird. Seit zehn Jahren wächst ihre Freundschaft im Rhythmus künstlerischer Auftritte und geteilter Lebensmomente.

Mandingo-Gesänge, eindringliche Poesie und Tuareg-Melodien bilden auf diesem Album eine vibrierende Einheit zwischen der Welt und dem Urbanen.

Flem ? Gesang, Slam

Manda Sissoko ? Chöre

Désiré Nkouandou Njopam ? Percussion

Valess Assouan ? Bass

Mattias Mimoun ? Keyboards

Produktion ? Cashmere Prod

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pau