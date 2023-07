Évidences inconnues L’Atelier du Neez Jurançon, 16 septembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Magie nouvelle, mentalisme (à partir de 12 ans) – Durée 1h20

Rien n’est aléatoire !

Dans Évidences inconnues, Kurt Demey et Joris Vanvinckenroye tentent de défier le hasard pour saisir au vol la lueur éphémère qui démontre son existence. Nous voilà plongés dans un mélange de genres associant théâtre, musique et mentalisme, où les coïncidences s’accumulent et deviennent pure magie.

Activement impliqué, le public va suivre une enquête captivante menée sous ses yeux. En déchiffrant les énigmes, l’illusionniste invite les participants à douter de la réalité. Kurt Demey est accompagné du contrebassiste Joris Vanvinckenroye, compositeur avant-gardiste qui crée un paysage sonore poétique à partir des bruits captés en direct au fil du spectacle.

Un spectacle envoûtant, qui entre en résonance avec son public !.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



New magic, mentalism (from age 12) – Duration 1h20

Nothing is random!

In Évidences inconnues, Kurt Demey and Joris Vanvinckenroye attempt to defy chance, to catch the fleeting glimmer that proves its existence. We’re plunged into a mix of genres combining theater, music and mentalism, where coincidences accumulate and become pure magic.

Actively involved, the audience will follow a captivating investigation carried out before their very eyes. By deciphering the riddles, the illusionist invites participants to doubt reality. Kurt Demey is accompanied by double bassist Joris Vanvinckenroye, an avant-garde composer who creates a poetic soundscape from sounds captured live throughout the show.

A spellbinding show that resonates with its audience!

Nueva magia, mentalismo (a partir de 12 años) – Duración 1h20

¡Nada es casual!

En Évidences inconnues, Kurt Demey y Joris Vanvinckenroye intentan desafiar al azar y atrapar el fugaz destello de luz que demuestra su existencia. Aquí nos sumergimos en una mezcla de géneros que combina teatro, música y mentalismo, donde las coincidencias se acumulan y se convierten en pura magia.

Involucrado activamente, el público seguirá una cautivadora investigación llevada a cabo ante sus propios ojos. Descifrando los enigmas, el ilusionista invita al público a dudar de la realidad. Kurt Demey está acompañado por el contrabajista Joris Vanvinckenroye, compositor de vanguardia que crea un poético paisaje sonoro a partir de sonidos captados en directo durante todo el espectáculo.

Un espectáculo fascinante que resuena entre el público

Neue Magie, Mentalismus (ab 12 Jahren) – Dauer 1 Std. 20 Min

Nichts ist zufällig!

In Évidences inconnues versuchen Kurt Demey und Joris Vanvinckenroye, den Zufall herauszufordern, um den flüchtigen Schimmer zu erhaschen, der seine Existenz beweist. Wir tauchen ein in einen Genremix aus Theater, Musik und Mentalismus, in dem sich die Zufälle häufen und zu reiner Magie werden.

Das Publikum wird aktiv einbezogen und verfolgt eine fesselnde Untersuchung, die vor seinen Augen durchgeführt wird. Beim Entschlüsseln der Rätsel lädt der Illusionist die Teilnehmer ein, an der Realität zu zweifeln. Kurt Demey wird von dem Kontrabassisten Joris Vanvinckenroye begleitet, einem avantgardistischen Komponisten, der aus den im Laufe der Show live aufgenommenen Geräuschen eine poetische Klanglandschaft erschafft.

Eine betörende Show, die mit ihrem Publikum in Resonanz tritt!

