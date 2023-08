Atelier du Neez – Saison 2023/2024 L’Atelier du Neez Jurançon, 1 septembre 2023, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

(…) Si la musique du monde et le spectacle vivant demeurent nos cordes sensibles, cette programmation oscille entre des atmosphères diverses, colorées et ouvertes à tous les goûts. La saison 2023-2024 de l’Atelier du Neez promet d’être vivante et vibrante !.

2023-09-01 fin : 2024-06-30 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



(…) If world music and live performance remain our heartstrings, this programming oscillates between diverse, colorful atmospheres open to all tastes. Atelier du Neez’s 2023-2024 season promises to be lively and vibrant!

(…) Si bien las músicas del mundo y los espectáculos en vivo siguen siendo nuestros puntos fuertes, este programa oscila entre atmósferas diversas, coloristas y abiertas a todos los gustos. La temporada 2023-2024 del Atelier du Neez promete ser animada y vibrante

(…) Auch wenn Weltmusik und darstellende Kunst nach wie vor unser Herzensanliegen sind, bewegt sich dieses Programm zwischen verschiedenen Atmosphären, die bunt und offen für alle Geschmäcker sind. Die Saison 2023-2024 des Atelier du Neez verspricht, lebendig und pulsierend zu werden!

