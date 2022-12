L’atelier du mercredi | Imagine ta chimère Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

L’atelier du mercredi | Imagine ta chimère Bibliothèque L’Heure joyeuse, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 18 janvier 2023

de 14h00 à 15h30

. gratuit

À vos feutres, pots de colle et ciseaux, les bibliothécaires vous préparent une séance d’activité artistique. J’IMAGINE UNE CRÉATURE ÉTRANGE QUI SORT TOUT DROIT DE MES RÊVES Dans de nombreuses légendes anciennes, dans de nombreuses civilisations de par le monde, les chimères sont des créatures mystérieuses qui habitent l’imaginaire des hommes… Les enfants créent un animal fantastique à partir de certains éléments d’animaux, queues, pattes, têtes trouvés dans des livres. Le mercredi 18 janvier | 14h À partir de 4 ans sur inscriptionDurée : 1 heure 30 En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque L'Heure joyeuse Adresse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Ville Paris lieuville Bibliothèque L'Heure joyeuse Paris Departement Paris

