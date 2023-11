L’atelier du mercredi | À la manière des pochoirs Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’atelier du mercredi | À la manière des pochoirs Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, 20 décembre 2023, Paris. Le mercredi 20 décembre 2023

de 14h00 à 15h30

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

Venez tester la technique du pochoir à la manière des grands illustrateurs. TOUTES SORTES DE POCHOIRS A la manière de Bastien Contraire, Bernadette Gervais ou encore Junko Nakamura, venez vous initier aux pochoirs. Le mercredi 20 décembre | 14h À partir de 5 ans sur inscription

Durée : 1 heure 30 Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Bibliothèque L'Heure joyeuse Adresse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Ville Paris

