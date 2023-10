L’atelier du mercredi | À la manière de Malika Doray Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 22 novembre 2023

de 14h00 à 15h30

Tout public. A partir de 5 ans. gratuit

À vos feutres, papiers et ciseaux, les bibliothécaires vous préparent une séance d’activité artistique à la manière de… CRÉE DES ANIMAUX A LA MANIÈRE DE MALIKA DORAY La particularité de l’illustratrice est un style différencié. Un crayonné simple, concis, dépouillé de tout artifice, pour raconter des histoires humaines complexes, rendues accessibles par un tour de passe-passe élégant aux petits de 3 à 6 ans. Apprenez à réaliser des personnages-animaux en volume faits de carrés, de croix et de cercles, cernés de noir et aux couleurs vives. Le mercredi 22 novembre | 14h À partir de 5 ans sur inscription

Durée : 1 heure 30 Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Bibliothèque L'Heure joyeuse
6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin
75005 Paris

