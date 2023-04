L’atelier du mercredi | À la manière de Christian Voltz Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Tout public. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans. gratuit

À vos feutres, pots de colle et ciseaux, les bibliothécaires vous préparent une séance d’activité artistique. PLONGÉE DANS L’ATELIER DE CHRISTIAN VOLTZ Clefs désassorties et outils rouillés, fil de fer tordu et vieux pinceaux mais aussi graines et noyaux, plumes et coquilles, peuplent le joyeux capharnaüm de Christian Voltz. Les bibliothécaires vous proposent une plongée récréative dans son atelier en expérimentant sa façon de travailler et en jetant un œil neuf sur tous ces objets déclassés qui sont de formidables accélérateurs d’imagination ! Le mercredi 10 mai | 14h À partir de 6 ans sur inscriptionDurée : 1 heure 30 En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

Christian Voltz

