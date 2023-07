Livret-jeux Gutenberg L’atelier du journal – Musée de l’imprimerie Louhans Catégories d’Évènement: Louhans

Saône-et-Loire Livret-jeux Gutenberg L’atelier du journal – Musée de l’imprimerie Louhans, 16 septembre 2023, Louhans. Livret-jeux Gutenberg 16 et 17 septembre L’atelier du journal – Musée de l’imprimerie Un livret-jeux attend les plus jeunes, pour partir à la rencontre de Gutenberg. L’atelier du journal – Musée de l’imprimerie 29 rue des Dôdanes, 71500 Louhans Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 24 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 76 27 16 »}] Lorsque l’imprimerie Louhannaise du Journal « L’indépendant » ferme ses portes en 1984, l’Écomusée y crée une antenne. L’atelier est un outil pédagogique ouvert aux classes culturelles. Les machines sont conservées en état de fonctionnement (linotypes, rotatives, presses…). Cette antenne constitue aujourd’hui l’unique exemple français de conservation d’un atelier de presse complet avec fabrication au plomb. La collection intégrale du journal depuis 1878 est consultable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Carsh Record Détails Catégories d’Évènement: Louhans, Saône-et-Loire Autres Lieu L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie Adresse 29 rue des Dôdanes, 71500 Louhans Ville Louhans Departement Saône-et-Loire Age max 99 Lieu Ville L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie Louhans

L'atelier du journal - Musée de l'imprimerie Louhans Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louhans/