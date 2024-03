L’atelier du grand air MFR de Haleine Rives-d’Andaine, dimanche 7 juillet 2024.

L’atelier du grand air dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 juillet – 18 août MFR de Haleine à partir de 558€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T00:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:58:00+02:00

Fin : 2024-08-18T00:00:00+02:00 – 2024-08-18T23:58:00+02:00

En plein cœur de la nature, une multitude d’ateliers te permet de découvrir plein de nouvelles choses : la photo, la vidéo, le sport, le bricolage et pleins d’autres surprises qui t’attendent !

Située au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine, la commune de Rives d’Andaine permet la pratique d’activités de plein air comme la randonnée, le vélo et de profiter du bord de la rivière. En plein cœur de la nature, c’est un cadre idéal qui assure dépaysement et grand air tout en étant un véritable terrain de jeu

Le centre de vacances est implanté près des rives de la Mayenne, dans un cadre naturel agréable. Il est doté de chambres allant jusqu’à 7 lits, dont la majorité ont été récemment rénovées. Quatre salles d’activités thématiques sont à disposition du groupe. Le centre de vacances s’ouvre sur une grande cour dotée d’un terrain de basket. Les activités extérieures pourront aussi avoir lieu sur le grand terrain vert derrière le centre. Des chemins permettent de rejoindre à pied certains lieux d’activité.

En avant les découvertes ! Dans cette colo, tu pourras choisir de participer à de multiples ateliers selon tes envies. En pleine nature, tu apprendras à faire des cabanes solides, arpenteras les sentiers de campagne sur ton vélo ou à pied, et participeras à des grands jeux. Une nuit en bivouac sera également organisée.

Tu pourras aussi expérimenter voire te perfectionner dans différents domaines. Manier la caméra pour réaliser un film ou faire du stop motion, apprendre les bases de la photographie au coeur de la nature, devenir journaliste et mener des interviews, il y aura de quoi faire à l’atelier numérique ! Tu pourras également expérimenter le pilotage de drône lors d’une séance de découverte. A l’atelier bois, tu auras la possibilité de fabriquer des

meubles ou des jeux et d’apprendre les bases du bricolage. Si tu préfères confectionner de délicieuses recettes, l’atelier cuisine t’attendra pour réaliser des plats sucrés comme salés à déguster avec le reste du groupe.

Et bien sûr, tu profiteras des traditionnelles veillées des colonies de vacances.

Du lun 8 juillet au lun 15 juillet 2024 8 jours 558€

Du mar 16 juillet au mar 23 juillet 2024 8 jours 558€

Du mer 24 juillet au mer 31 juillet 2024 8 jours 558€

Du jeu 1er août au ven 9 août 2024 9 jours 628€

Du sam 10 août au dim 18 août 9 jours 628€

MFR de Haleine Rives d’Andaine Rives-d’Andaine 61410 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.wakanga.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 09 12 39 »}, {« type »: « email », « value »: « info@wakanga.org »}]

numérique drone