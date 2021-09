Le pouliguen Salle de la Duchesse Anne Le pouliguen, Loire-Atlantique L’atelier du Goût Salle de la Duchesse Anne Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

L’atelier du Goût Salle de la Duchesse Anne, 6 octobre 2021, Le pouliguen. L’atelier du Goût

du mercredi 6 octobre au mercredi 13 octobre à Salle de la Duchesse Anne

Démonstration de cuisine proposée par l’association l’Atelier du Goût et présentée par un chef restaurateur de le presqu’ile guérandaise. Le 6 octobre, retrouvez Nicolas Glotin, chef patissier au restaurant “La Voile d’Or” au Pouliguen. Démonstration de cuisine proposée par l’association l’Atelier du Goût et présentée par un chef restaurateur de le presqu’ile guérandaise. Le 6 octobre, retrouvez Nicolas Glotin, chef patissier au … Salle de la Duchesse Anne Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T16:30:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle de la Duchesse Anne Adresse Place de la Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Salle de la Duchesse Anne Le pouliguen