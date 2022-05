L’atelier du figuriniste Musée de la figurine historique Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Musée de la figurine historique, le samedi 14 mai à 20:00

Démonstration des techniques et d’un savoir-faire de passionné par Jacques Thuillier, maquettiste et auteur de dioramas.

Entrée libre

Musée de la figurine historique 28 place de l'Hôtel de ville, 60200 Compiègne Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:45:00

Compiègne Oise