L’atelier du faussaire Lorris Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Lorris

L’atelier du faussaire Lorris, 13 février 2023, Lorris . L’atelier du faussaire Ancienne Avenue de la Gare Lorris Loiret

2023-02-13 – 2023-02-28 Lorris

Loiret Pendant la guerre, des personnes changeront d’identité mais pourquoi et comment faire ? Cet atelier répond à ces interrogations et donne des clés de réflexion sur la notion de résistance. Pendant la guerre, des personnes changeront d’identité mais pourquoi et comment faire ? Cet atelier répond à ces interrogations et donne des clés de réflexion sur la notion de résistance. musee-lorris@loiret.fr +33 2 38 94 84 19 Musée de Lorris

Lorris

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Lorris Adresse Ancienne Avenue de la Gare Lorris Loiret Ville Lorris lieuville Lorris Departement Loiret

Lorris Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

L’atelier du faussaire Lorris 2023-02-13 was last modified: by L’atelier du faussaire Lorris Lorris 13 février 2023 Ancienne Avenue de la Gare Lorris Loiret Loiret Lorris

Lorris Loiret