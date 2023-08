Démonstrations de dorure à la feuille d’or L’Atelier du Doreur Valenciennes Catégories d’Évènement: Nord

Valenciennes Démonstrations de dorure à la feuille d’or L’Atelier du Doreur Valenciennes, 16 septembre 2023, Valenciennes. Démonstrations de dorure à la feuille d’or 16 et 17 septembre L’Atelier du Doreur L’Atelier du Doreur, Sylvie Marez,Maître Artisan en Métiers d’Art, et Georges Druon ‘A l’Origine’ vous accueilleront dans leur atelier de restauration de bois doré ou polychrome 123 rue de Famars à Valenciennes lors des JEP. Ils vous expliqueront les différentes techniques traditionnelles de la dorure à la feuille d’or et vous proposeront des démonstrations de leur savoir-faire ainsi que des échanges sur la valorisation de votre patrimoine. L’Atelier du Doreur 123 rue de Famars – 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France Atelier de restauration, situé au cœur de la ville, dans le vieux Valenciennois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Sylvie Marez Détails Catégories d’Évènement: Nord, Valenciennes Autres Lieu L'Atelier du Doreur Adresse 123 rue de Famars - 59300 Valenciennes Ville Valenciennes Departement Nord Lieu Ville L'Atelier du Doreur Valenciennes latitude longitude 50.354183;3.522346

