L’atelier du dimanche : Initiation à l’outil électroportatif multifonction (Dremel) Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’atelier du dimanche : Initiation à l’outil électroportatif multifonction (Dremel) Maison Folie Moulins, 20 février 2022, Lille. L’atelier du dimanche : Initiation à l’outil électroportatif multifonction (Dremel)

le dimanche 20 février à Maison Folie Moulins

Venez découvrir le nouvel outil du Mini-Lab : l’outil multifonction électroportatif de précision. Facile d’utilisation, il permet de polir, affûter, graver, poncer, couper, percer. Venez tester ses possibilités sur divers matériaux. _Pour tout le monde à partir de 12 ans (enfants accompagné·e·s d’un·e adulte)_ _Durée : 1h – trois sessions au choix à 14h30, 16h et 17h30_ _Gratuit, réservations conseillées : [mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) ou 03 20 95 08 82_

Gratuit, réservations conseillées

Chaque dimanche, un atelier créatif gratuit au Mini-Lab ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T15:30:00;2022-02-20T16:00:00 2022-02-20T17:00:00;2022-02-20T17:30:00 2022-02-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille Departement Nord

Maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

L’atelier du dimanche : Initiation à l’outil électroportatif multifonction (Dremel) Maison Folie Moulins 2022-02-20 was last modified: by L’atelier du dimanche : Initiation à l’outil électroportatif multifonction (Dremel) Maison Folie Moulins Maison Folie Moulins 20 février 2022 lille maison Folie Moulins Lille

Lille Nord