Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord L’atelier du dimanche : Initiation à la technique du collage à partir d’archives lilloises Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’atelier du dimanche : Initiation à la technique du collage à partir d’archives lilloises Maison Folie Moulins, 21 novembre 2021, Lille. L’atelier du dimanche : Initiation à la technique du collage à partir d’archives lilloises

le dimanche 21 novembre à Maison Folie Moulins

Les Archives Municipales de Lille viennent au Mini-Lab ! Venez découvrir des documents d’archives, présents dans l’exposition “Lille – Années 1920 – 1930” et vous initier à la technique du collage artistique, à la manière de l’affiche de l’exposition réalisée par l’agence Présence. Ce sera également l’occasion d’échanger avec une médiatrice des Archives Municipales de Lille autours de ces précieux documents d’archives. L’exposition “Lille – Années 1920-1930” est visible jusqu’au 15 janvier 2022 à Hôtel de Ville de Lille, place Augustin Laurent. _Pour tout le monde à partir de 7 ans (enfants accompagné·e·s d’un·e adulte)_ _Durée : 1h30 – deux sessions au choix à 14h30 et 16h30_ _Gratuit, réservations conseillées :_ [_[mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr)_](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) _ou 03 20 95 08 82_

Gratuit, réservations conseillées

Chaque dimanche, un atelier créatif gratuit au Mini-Lab ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T14:30:00 2021-11-21T16:00:00;2021-11-21T16:30:00 2021-11-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille