L’atelier du dimanche : Illustration « Ce qu’il nous reste du sauvage » Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’atelier du dimanche : Illustration « Ce qu’il nous reste du sauvage » Maison Folie Moulins, 27 février 2022, Lille. L’atelier du dimanche : Illustration « Ce qu’il nous reste du sauvage »

Maison Folie Moulins, le dimanche 27 février à 14:30

Oréli Paskal vous propose un atelier d’illustration, en vue de collages muraux grands formats dans le quartier en mars. Techniques mixtes peinture, collages, découpages. _Tout public_ _Durée : 3h_ _Gratuit, réservations conseillées :_ [_[mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr)_](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) _ou 03 20 95 08 82_

Gratuit, réservations conseillées

Chaque dimanche, un atelier créatif gratuit au Mini-Lab ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T14:30:00 2022-02-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille Departement Nord

Maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

L’atelier du dimanche : Illustration « Ce qu’il nous reste du sauvage » Maison Folie Moulins 2022-02-27 was last modified: by L’atelier du dimanche : Illustration « Ce qu’il nous reste du sauvage » Maison Folie Moulins Maison Folie Moulins 27 février 2022 lille maison Folie Moulins Lille

Lille Nord