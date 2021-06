Lille maison folie Lille, Nord L’atelier du dimanche : guirlande de papier graphique maison folie Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L'atelier du dimanche : guirlande de papier graphique

maison folie, le mardi 13 juillet à 10:00

maison folie, le mardi 13 juillet à 10:00

Charline de l’Atelier MoOn vous propose de fabriquer des guirlandes graphiques et originales, en papier ! Voici une belle occasion de découvrir deux machines du Mini-Lab : la découpeuse numérique et la machine à coudre. Pour tout le monde à partir de 6 ans accompagnés Durée : 1h Chaque dimanche, un atelier créatif gratuit au Mini-Lab !

Gratuit, sur réservation

maison folie 47/49 rue d'Arras lille Lille

2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T16:00:00

