Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord L’atelier du dimanche : fabrication d’accessoires en cuir Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’atelier du dimanche : fabrication d’accessoires en cuir Maison Folie Moulins, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Lille. L’atelier du dimanche : fabrication d’accessoires en cuir

le dimanche 25 juillet à Maison Folie Moulins

Venez fabriquer des accessoires en cuir, 100% Do It Yourself avec Emmie de Mes Petits Ateliers. Tout le nécessaire vous sera fourni afin de fabriquer un porte carte, un étui à lunettes ou une broche. Les ateliers proposés restent accessibles et faisables pour chacun. Vous repartirez avec vos créations. Créativité, partage, découverte et rencontre seront au rendez-vous. _Pour tout le monde à partir de 12 ans (mineurs accompagnés)_ _Durée : 1h30_ _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet_

Gratuit, réservations conseillées

Chaque dimanche, un atelier créatif gratuit au Mini-Lab ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T14:30:00 2021-07-25T16:00:00;2021-07-25T16:30:00 2021-07-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille