le dimanche 18 juillet à Maison Folie Moulins

Au Mini-Lab, rien ne se perd tout se transforme ! Grâce aux conseils et matériaux de l’association Epsilone, accompagné des ressources du Mini-Lab, les participants pourront apprendre à customiser de vieilles bombes aérosols vides pour les transformer en véritable objets d’art. _Pour tout le monde à partir de 8 ans (enfants accompagnés)_ _Durée : 1h30_ _Dans le cadre de l’exposition BIG Retro et de Voyage, Voyages_

Gratuit, réservations conseillées

Chaque dimanche, un atelier créatif gratuit au Mini-Lab ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T14:30:00 2021-07-18T16:00:00;2021-07-18T16:30:00 2021-07-18T18:00:00

