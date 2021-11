Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord L’atelier du dimanche : Cartes de vœux personnalisées Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Maison Folie Moulins, le dimanche 19 décembre à 14:00

Venez réaliser des cartes de vœux personnalisées en « mode récup » grâce aux découpeuses numériques du Mini-Lab. _Pour tout le monde (enfants accompagné·e·s d’un·e adulte)_ _En continu de 14h à 18h30 : passez à l’heure que vous souhaitez, et comptez environ 30 minutes pour l’atelier_

Gratuit, sans réservation

Chaque dimanche, un atelier créatif gratuit au Mini-Lab ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

