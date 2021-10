Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord L’atelier du dimanche : À quoi ressemble ce parfum ? Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

L’atelier du dimanche : À quoi ressemble ce parfum ? Maison Folie Moulins, 28 novembre 2021, Lille. L’atelier du dimanche : À quoi ressemble ce parfum ?

le dimanche 28 novembre à Maison Folie Moulins

Comment représenter les odeurs ? Expérimentez, fabriquez et créez avec divers matériaux pour tenter de répondre à cette question, grâce à l’artiste plasticien Guilhem Roubichou. Ce sera également l’occasion d’échanger avec l’artiste autour de sa pratique et de son travail en résidence. L’atelier de Guilhem Roubichou au Centre d’Arts Plastiques et Visuels de Lille se visite en sa présence du 9 nov. au 18 déc. 2021 puis du 3 au 9 janv. 2022 ! _Pour tout le monde à partir de 7 ans (enfants accompagné·e·s d’un·e adulte)_ _Durée : 1h30 – deux sessions au choix à 14h30 et 16h30_ _Gratuit, réservations conseillées :_ [_[mfmoulins@mairie-lille.fr](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr)_](mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr) _ou 03 20 95 08 82_

Gratuit, réservations conseillées

Chaque dimanche, un atelier créatif gratuit au Mini-Lab ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-11-28T14:30:00 2021-11-28T16:00:00;2021-11-28T16:30:00 2021-11-28T18:00:00

