Présentation de l’atelier de maroquinerie 31 mars – 2 avril L’Atelier du cuir

Démonstrations de couture sellier et mini-atelier de fabrication porte-clés

L’Atelier du cuir 155 rue du château 75014 Paris Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France

Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, je vous invite à la :

Découverte de l’univers de la maroquinerie :

– Présentation de l’outillage, de la machine à coudre et de la pareuse

– Descriptif des différentes phases de réalisation d’un article de maroquinerie : gabarit, coupe, parage, filetage, teinture des tranches, pose de la métallerie, couture, mise en forme et bichonnage

– Démonstrations de couture sellier : après avoir griffé la pièce, on la bloque avec une pince à coudre afin d’avoir les mains libres et on la coud avec un fil de lin passé à la cire d’abeille et une aiguille à chaque extrémité

– Mini-atelier de réalisation d’un porte-clés personnalisé



