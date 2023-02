Noir et Blanc tout en couleur L’Atelier du Blanc, 1 avril 2023, Razès.

Noir et Blanc tout en couleur 1 et 2 avril L’Atelier du Blanc

L’Atelier du Blanc accueille 4 créateurs, coups de cœur, de Nouvelle-Aquitaine ! Leurs savoir-faire, emblématiques de Haute-Vienne, mettent à l’honneur : céramique, vitrail, émail sur métaux et bois handicap moteur mi

L’Atelier du Blanc 9 rue du lac Razès Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.metiers-art.com/Aurelie-VRIGNON-L-ATELIER-DU-BLANC”}, {“link”: “https://www.metiers-art.com/Delphine-QUENDOLO”}, {“link”: “https://www.metiers-art.com/Frederic-Fred-TERRADE-ATELIER-BOISE”}, {“link”: “https://www.metiers-art.com/Claire-AUPETIT-VERRE-ET-VITRAIL”}]

Noir et Blanc tout en couleur

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, L’Atelier du Blanc dévoile les coulisses de la fabrication d’objet en Porcelaine de Limoges et expose quatre créateurs coups de cœur de Nouvelle-Aquitaine ! Durant ce week-end festif les savoir-faire, emblématiques de Haute-Vienne, sont à l’honneur : céramique, vitrail, émail sur métaux et bois.

VISITES ET RENCONTRES

L’Atelier du Blanc allie fantaisie et délicatesse. Les créations, décoratives ou utilitaires d‘Aurélie Vrignon, révèlent un jeu entre textures et translucidité, un contraste entre la porcelaine en biscuit et émaillée. L’Atelier du Blanc, certifié par l’Indication Géographique « Porcelaine de Limoges- IG », concilie savoir-faire traditionnel et création contemporaine.

“Toutes les étapes de fabrication de la porcelaine de Limoges vous seront présentées dans un programme conjuguant visites et démonstrations. Découvrez les différentes collections fabriquées à la main par mes soins : objets de décoration, vases, luminaires, arts de la table, bijoux…”

Delphine Peytour-Quendolo, Émailleuse d’art sur métaux,

Delphine Peytour-Quendolo s’appuie sur un savoir-faire ancien, l’émail sur cuivre, qu’elle modernise par un style figuratif, naïf et décalé. Son univers est habité de personnages graphiques, aux couleurs vives et aux formes géométriques simples, qu’elle décline en bijoux, tableaux et sculptures.

“Durant le week-end des JEMA, je vous montrerai comment je compose, découpe, martèle et cuit les émaux pour réaliser mes créations et vos commandes sur-mesure.”

Fred Terrade, Sculpteur bois,

Fred Terrade sculpte le bois en quête du rapport entre le matériau naturel et l’intervention humaine. Le façonnier oriente les lignes tout en laissant le bois s’exprimer sous forme de tableaux ou de sculptures. Selon les pièces, la relation entre naturel et artificiel est plus ou moins déséquilibrée.

“Je vous invite à découvrir mon processus de création et mes techniques lors des Journées Européennes de Métiers d’Art.”

Thomas Boury, Sculpteur animalier,

Les sculptures de Thomas Boury sont en faïence, patinées de noir et d’or. À la façon des statues égyptiennes louant les dieux, elles sacralisent le vivant. Il souhaite faire apprécier la beauté de la pulsion de vie, quelle qu’elle soit, faire découvrir la beauté au-delà de notre jugement anthropo-centré, au-delà de ce qui nous dérange et nous effraie.

“La rencontre avec le public est l’occasion d’échanger sur mon parcours et les convictions qui nourrisent mes inspirations.”

Claire Aupetit, verrière au fusing et vitrailliste,

Les créations de Claire Aupetit jouent sur la transparence, les couleurs et les jeux de lumière. Bijoux, lampes ou tableaux allient techniques traditionnelles et la modernité du verre.

” Au travers de mon métier, je perpétue un savoir-faire qui mêle tradition et modernité. Ce week-end de rencontre est l’occasion de partager cette passion et de parler de projet sur-mesure avec les visiteurs.“

ATELIERS JEUNES PUBLICS

Durant ces deux journées dédiées aux métiers d’art, des ateliers jeune public seront proposés.

Sur réservation uniquement,

Dans la limite des places disponibles (3 à 6 places/atelier)

Samedi 1 avril

10:30 L’ATELIER DE CLAIRE (8-12 ans)

Découvre la technique du fusing ! Viens créer un animal bizarroïde en verre. Les œuvres seront cuites ultérieurement et pourront être récupérées à l’atelier sous une 15aine de jours.

Environ 1h. Participation 15€

11:30 L’ATELIER DE DELPHINE (8 et +) Découvre l’émail ! Réalise un pendentif avec la technique de l’émail peint. L’objet est récupérable en fin de séance.

Environ 1h. 18€/personne.

Dimanche 2 avril

10:00 L’ATELIER DE THOMAS

Découvre le modelage de l’argile en créant ton animal en terre crue.

Environ 1h Participation 15€

11:00 L’ATELIER D’AURELIE ( 6 à 8 ans) Décore ton premier objet en porcelaine ! A l’aide de feutres adaptés aux enfants, customise l’objet qui te sera proposé !

Environ 30min. Participation 10€

11:30 L’ATELIER DE FRED (8-12 ans)

Découvre le travail du bois en fabriquant un petit bonhomme !

Environ 1h. Participation à prix libre

++ BONUS ++

Exceptionnellement, un atelier Fusing réservé aux adultes est organisé par Claire

Mardi 28.03

18:00 L’ATELIER FUSING

Venez découvrir la technique du fusing en créant votre décoration alliant formes géométriques et couleurs.Les œuvres pourront être récupérées à l’atelier sous une quinzaine de jours.

Durée 2h. Participation 30 euros.

Dès maintenant, réservez votre atelier découverte au 06 82 79 13 38



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

libre de droit