Les secrets de fabrication de l’Atelier du bijou L’atelier du bijou, 27 mars 2023, Saint-Martin-de-Valamas.

Les secrets de fabrication de l’Atelier du bijou 27 mars – 2 avril L’atelier du bijou

En continu tout au long de la semaine à l’Atelier du bijou :

– Exposition de croquis et gouachés de bijouterie

– Démonstration de sculpture sur cire et explication du procédé de fonte à cire perdue

– Démonstration de polissage et avivage avec possibilité de faire repolir son bijou (un bijou par participant à la démonstration)

– Démonstration de sertissage

– Démonstration de découpe et mise en forme du métal, brasure

– Démonstration de gravure

Mercredi 29 mars à 15h et samedi 1er avril à 10h (durée : 45 minutes) :

Atelier enfants (à partir de 6 ans) et parents à l’Atelier du bijou :

découverte des gemmes et de la lithothérapie avec quizz

Samedi 1er avril à 15h :

Rendez-vous à la Maison du Bijou au Cheylard pour une conférence participative autour du thème « la place du bijou dans notre quotidien ».

L’atelier du bijou 420 rue du pont 07310 Saint-Martin-de-Valamas Saint-Martin-de-Valamas 07310 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavalleedubijou.com/l-atelier-du-bijou/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://rhea-bijoux.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 64 80 97 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/NoemieGottiJoailliereCreatrice »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00

bijou bijoux

Noémie GOTTI