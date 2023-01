L’atelier d’oenologie & dégustations Cadaujac, 4 février 2023, Cadaujac .

L’atelier d’oenologie & dégustations

2023-02-04 – 2023-09-02

Cadaujac

Gironde

Cet atelier de dégustations s’adresse aux curieux du vin y compris les novices!

Il démarre par une visite dans les vignes et dans les caves en compagnie d’une technicienne du vin, pour faire le lien entre la viticulture, l’œnologie et le verre de vin.

Ensuite, une succession d’expériences gustatives s’offre à vous ! Vous dégustez des vins en mono-cépage d’abord, puis vous procédez à l’assemblage.

Vous les appréciez avant et après élevage en barriques et terminez par un vieux millésime.

Une expérience riche de contenu pour bien se familiariser avec les vins Bordelais !

©Sebastien Billant

