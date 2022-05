L’Atelier d’Imaginaire guidé par les Aggloméré•es Salle de l’Avenir, 4 mai 2022, Brest.

L’Atelier d’Imaginaire guidé par les Aggloméré•es

Salle de l’Avenir, le mercredi 4 mai à 16:00

Écrire à plusieurs peut être facile, amusant, surprenant, renforçant. Viens dégommer avec nous les fausses évidences qui nous font croire que l’écriture est toujours une épreuve, et qu’elle est réservée à un petit cercle de solitaires, savants et bien trop massivement cis-het-masculins. Viens tâter du pouvoir libérateur de la fiction ! Subtil Béton est un roman d’anticipation politique, écrit et dessiné par les nombreuses mains du collectif Les Aggloméré•es. C’est un récit choral dont les multiples voix ricochent pour dépeindre un futur proche, modelé par le fascisme, où se répondent la tendresse, les peurs et les espoirs. Subtil Béton a été écrit entre 2007 et 2021, à partir d’ateliers d’écriture féministes puis retravaillé, relu et réécrit de nombreuses fois. Nous voulons partager cette pratique dans une mixité choisie Meufs, Trans, Pédés, Gouines, Inter. **L’atelier sera à prix libre afin de participer au défraiement du collectif.** **L’atelier dure 4heures, et est suivie d’un repas partagé !** Le nombre de place étant limité, idéalement c’est cool si tu t’inscris à chardonaglu (@) riseup.net avec « Atelier Subtil Beton » pour objet. Mais si t’as envie de venir au dernier moment rendez-vous directement à l’Avenir, c’est cool aussi ! L’Avenir c’est au 22 rue Bugeaud, Place Guérin, Brest Si tu as des questions, envoies un mail à chardonaglu (@) riseup.net

Sur inscription ; prix libre

Atelier d’imaginaire en mixité choisie MTPGI : un temps d’écriture exploratoire, pour découvrir notre capacité collective à inventer des histoires qui nous donnent de la force.

Salle de l’Avenir Place Guérin – Brest Brest Saint-Martin Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T16:00:00 2022-05-04T20:00:00