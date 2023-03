L’argile à portée de main : Sculptures et Céramiques L’atelier D’ici : 3 rue de la Couronne La Roche-Bernard Catégories d’Évènement: La Roche-Bernard

Morbihan

L’argile à portée de main : Sculptures et Céramiques L’atelier D’ici : 3 rue de la Couronne, 1 avril 2023, La Roche-Bernard. L’argile à portée de main : Sculptures et Céramiques 1 et 2 avril L’atelier D’ici : 3 rue de la Couronne Portes ouvertes Samedi 1er et Dimanche 2 Avril Durant ces deux journées dédiées à la création, Virginie vous accueille pour vous faire découvrir des techniques liées au travail de l’argile, sculpture, modelage tournage… Des œuvres seront exposées et vous pourrez participer à des ateliers découvertes Chaque atelier sera limité à 4 personnes -sur inscription uniquement- samedi 1er avril: 10h30-11h30 découverte tournage 14h30-15h30 modelage 17h30-18h30 modelage Dimanche 2 avril 10h30-11h30 découverte tournage 14h30-15h30 modelage Atelier au sein d’une Petite Cité de Caractère, La Roche-Bernard L’atelier D’ici : 3 rue de la Couronne 3 rue de la Couronne 56130 La roche Bernard La Roche-Bernard 56130 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.latelierdici.fr »}, {« type »: « email », « value »: « info@latelierdici.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique/sculpture/tournage/modelage/création/émaillage/argile/engobe atelier/adultes/enfants/créations VBC

