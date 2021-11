Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois, Loiret L’atelier dessert du Lancelot Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Chilleurs-aux-Bois Loiret Chilleurs-aux-Bois 85 EUR Chaque mardi après midi, venez faire un cours de pâtisserie avec le chef Pascal Andrey !

Comment confectionner un pithiviers ou réalisation d’une pâte à choux… Chaque mardi a son thème !

Mardi 30 novembre : les douceurs de Noël

Mardi 7 décembre : Demi-sphère poire-chocolat

